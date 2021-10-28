MLB世界大賽繼續進行，勇士作客太空人，後者在世界大賽主場已吞下5連敗，希望能在自家球迷面前拿下睽違多時的勝利，而勇士則希望延續氣勢贏球，不過最後太空人成功止住世界大賽主場5連敗，以7：2拿下勇士，以系列賽1：1扳平戰局，此戰太空人靠著他們擅長的單局攻勢，在第2局灌進4分奠定勝基。

勇士雖然傷了先發大將莫頓(Charlie Morton)，但他們仍有王牌左投佛里德(Max Fried)，今天他擔綱先發重任，不過他狀況不佳，雖然撐了5局，可是前2局就被打爆，教練或許想保留牛棚戰力才沒馬上換投，他總計5局被敲7安打責失5分，送出6次三振1次保送，成為今天敗戰投手，沒能發揮此前穩定表現。

今天太空人首局就快速搶分，「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)無人出局敲出二壘安打，再靠2支高飛犧牲打接連跑到二壘，再回本壘拿下首分，這也創下一項大聯盟另類紀錄，據大聯盟記者透露，從去年道奇與光芒世界大賽G2算起，加上今年勇士與太空人頭2戰，已連7場世界大賽出現首局有球隊得分情形，追平史上最長連續紀錄。

2局勇士展開反攻，狄阿勞(Travis d'Arnaud)逮中太空人先發厄基迪(Jose Urquidy)93.2 mph四縫線快速球，一棒轟向左外野，追成1：1平手，但2局下太空人啟動「單局模式」灌進4分，希瑞(Jose Siri)、馬多納多(Martin Maldonado)和布蘭特利(Michael Brantley)接連敲安，而其實勇士能止住失分，但出現三壘暴傳，讓太空人跑者逮到機會衝回更多分數。

直到5局勇士才開始反攻，他們攻佔三壘得點圈，這時王牌打者弗里曼(Freddie Freeman)敲出關鍵一壘安打送隊友回本壘得分，比數追成2：5，不過太空人先發厄基迪仍撐完此局沒再失分，今天他表現不錯，投5局被敲6安打失2分，送出7次三振沒有保送，讓後面投手壓力減輕了不少，接著6局他們換上哈維爾(Cristian Javier)。

6局下太空人又嚇出勇士一身冷汗，佛里德接連被敲安和投出保送造成一二壘有人，教練終於把他換下，而下一任投手李(Dylan Lee)壓力可大了，先製造刺殺出局被攻佔一二壘，接著勇士啟動雙盜壘形成二三壘有人局面，好在李挺住壓力，用三振拿下最後一個出局數平安度過此局。

José Altuve has tied Bernie Williams for the 2nd-most HR in #postseason history.



They only trail Manny Ramirez (29). pic.twitter.com/XRBT2EnRyC — MLB Stats (@MLBStats) October 28 2021

7局下太空人攻勢再起，艾爾圖維敲出左外野方向陽春炮，將比數拉開到7：2，這是艾爾圖維季後賽生涯第22轟，正式追平柏尼威廉斯(Bernie Williams)，相當不簡單，而到8、9局勇士打線低迷都沒能再添分數，最後太空人派出桂夫曼(Kendall Graveman)成功關門拿下比賽勝利，先發厄基迪順利靠著5局好投拿下本場勝投。