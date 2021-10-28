戰遊網旗下手遊《戰車世界：閃擊戰》今天推出8.4版本更新，宣布五輛全新波蘭重型戰車 (VI階至X階) 將正式加入戰場，成為歐洲科技樹的最新家族成員，並將由五屆世界大力士冠軍頭銜的波蘭籍MMA綜合格鬥選手Mariusz Pudzianowski擔任活動品牌大使。

手遊《戰車世界：閃擊戰》

在活動宣傳影片中，Pudzianowski能一邊玩遊戲一邊進行瑜珈、舉重、騎飛輪等運動項目。這些全新加入的波蘭重型戰車堅固、韌性強，能抵擋敵人的拳拳重擊，就如同Pudzianowski於綜合格鬥中奮戰的精神一般。

綜合格鬥選手Mariusz Pudzianowski表示：「多元的遊戲風格是我最喜歡《戰車世界：閃擊戰》的原因。當我想要嘗試速度感，我會選擇燈光來感受速度和刺激。當我想走戰術時，我會選擇重型或中型戰車來擔任輔助角色。如果我想要展示自己很強大，我會選擇重型戰車來試圖嚇跑對手，而全新波蘭重型戰車將成為我的首選武器，我很期待能在《戰車世界：閃擊戰》的戰場上巧遇我的粉絲，我們戰場見！ 」

與其他國家一樣，波蘭戰車配備獨特的消耗品。 Faworki 或Zurek皆能提升組員的熟練度，前者為3% 而後者為10% 。玩家還可以裝備專屬消耗品來提升戰鬥效率。波蘭重型戰車能藉由鎢殼、改良火藥、齒輪油和改良齒輪油來提升作戰統計數據。