太空人塔克在第8局下半擊出3分全壘打。（MLB臉書）

美聯冠軍戰G6太空人在主場迎戰紅襪，雖然紅襪先發投手艾沃迪(Nathan Eovaldi)4.1局失1分表現不錯，但紅襪打線熄火，太空人又在比賽後段轟出3分炮，終場以5-0完封紅襪，4勝2負闖進2021年世界大賽！這是太空人自2017年奪冠、2019年輸給道奇之後又一次重返世界大賽。

首局下，太空人兩出局之後，布瑞格曼(Alex Bregman)敲滾地安打上一壘，艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)適時二壘打搶回第1分。這支二壘打一路飛到牆邊才落地，讓布瑞格曼有時間從一壘直奔回本壘。

雙方相安無事到第4局下，又是太空人布瑞格曼先滾地安打上一壘，然後艾瓦瑞茲二壘打，這回布瑞格曼只跑到三壘，無人出局。紅襪投手艾沃迪神勇地連續三振兩位打者，故意四壞保送葛瑞奧(Yuli Gurriel)，再三振一位打者解決危機！

紅襪第6局出現得分機會，賀南德茲(Enrique Hernández)兩出局之後擊出三壘打，太空人及時換下先發投手賈西亞(Luis Garcia)，最後沒有失分。

第6局下，太空人艾瓦瑞茲擊出三壘打，此時艾沃迪已經退場，紅襪換投之後不慎投出觸身球，太空人一三壘有人，無人出局。此時塔克(Kyle Tucker)擊出一壘方向的滾地雙殺打，艾瓦瑞茲仍趁機回來得分。紅襪一壘手席瓦伯(Kyle Schwarber)接起滾地球之後返身觸殺一壘跑者，同時回頭踩壘，獨力完成雙殺相當精采，席瓦伯也馬上回傳本壘試圖「三殺」但遲了半步。

8局下，太空人兩出局攻佔一二壘，紅襪換上歐塔維諾(Adam Ottavino)登板，被塔克轟出3分全壘打！這一轟把差距擴大到5分，紅襪最後於9局上半三上三下，黯然結束球季。