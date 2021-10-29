你還記得「籃球女孩」嗎？1996年出生的大陸女孩錢紅豔，年僅4歲時因為車禍截肢，加上經濟狀況不好，爺爺就將籃球剖開，裡頭鋪上棉花，讓她當作下半身使用，還特製一對「手墊」支撐她走路，如今21年過去了，她不但沒有因為殘疾而喪志，反而活得越來越精彩！

綜合陸媒報導，現年25歲的錢紅豔來自雲南省一個普通農民家庭，4歲時因為被大貨車輾過，導致骨盆以下必須截肢才能保住性命，但她沒有放棄自己，此後不管磨爛了多少顆籃球，她依舊不向命運低頭。

錢紅艷11歲時毅然決然進入雲南省殘疾人游泳隊，夢想能夠拿到身障奧運的金牌，但是因為沒有下半身，導致她的身體在水中極度不平衡，她形容，「失去腿就好比一艘船沒有舵，在水中沒有方向感，容易橫向擺動，影響速度。」

錢紅艷的教練為此替她制定一套訓練方案，每天接受4小時以上的專業訓練，無論是舉啞鈴、做仰臥起坐和臂力拉伸等等，為的就是加強技術動作的連貫性和保持雙肩平衡。

憑著不服輸的精神，比別人加倍努力的她，終於在2009年拿下雲南省身障運動會3枚金牌，並在同年舉辦的全國18歲以下身障游泳錦標賽中奪得1金2銀的佳績。2016年，錢紅艷代表大陸征戰巴西里約熱內盧殘奧會，獲得女子100公尺蛙泳比賽第9名。2019年，在天津殘運會的S7級女子游泳400公尺決賽贏得1枚銅牌。

昔日備受世人心疼的「籃球女孩」，漸漸蛻變為「水中飛魚」，藉著游泳站上世界舞台，在國內外的重大比賽中先後奪得20餘枚獎牌，最終在2017年7月以優秀身障運動員的身分被安排到陸良縣身障協會工作。

她依然記得第一天上班時激動又緊張的心情，「上班跟我以往游泳訓練完全不一樣，對於沒有任何工作經驗的我來說，難免內心忐忑。激動的是，我自己終於有了份工作，十多年在體育競技上的努力有了回報，可以憑藉自己的能力養活自己。」錢紅艷說，殘疾不等於殘廢，只要抱持積極感恩的心態，樹立生活勇氣，並且實際行動證明人生價值、回報社會，就能成就自我。