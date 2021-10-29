MLB賽季已進入世界大賽，但除太空人與勇士之外，場下仍有許多焦點，例行賽過後各大獎項入圍名單紛紛出爐，目前有銀棒獎入圍名單，而稍早聯盟又公佈金手套決選名單，金手套是專為球場上各位置設立的獎項，通常他們能獲獎都是因為有絕佳守備本領，其中連8屆三壘金手套得主阿瑞納多(Nolan Arenado)能否蟬聯成為話題。

阿瑞納多(美聯社資料照)

台灣時間11月8日將揭曉本季金手套獎正式得獎名單，目前先放出了決選名單讓球迷們過過乾癮，並猜一下誰能走到最後，正在打世界大賽的太空人有5位選手入圍，分別是投手葛倫基(Zack Greinke)、捕手馬多納多(Martin Maldonado)、一壘手葛瑞奧(Yuli Gurriel)、游擊手柯瑞亞(Carlos Correa)和左外野手塔克(Kyle Tucker)。

柯瑞亞(美聯社資料照)

勇士有4人入選，有王牌左投佛里德(Max Fried)、重炮弗里曼(Freddie Freeman)、二壘手歐比斯(Ozzie Albies)和左外野手杜瓦(Adam Duvall)。太空人和勇士一共就包辦9人，可見要打進世界大賽肯定要有絕佳的守備能力，這也算是聯盟給予正爭奪冠軍的兩隊一大肯定，另外在國聯外卡戰鎩羽而歸的紅雀多達6人入選。

弗里曼(美聯社資料照)

包括連8屆三壘金手套得主阿瑞納多、招牌鐵捕莫里納(Yadier Molina)、「蛇王」戈史密德(Paul Goldschmidt)、二壘手艾德曼(Tommy Edman)、左外野手泰勒歐尼爾(Tyler O'Neill)和中外野手貝德(Harrison Bader)，阿瑞納多要挑戰連9年、紅雀生涯首年金手套，莫里納也要挑戰生涯第10座，若兩人都能達成，無疑是一大壯舉。

莫里納(美聯社資料照)

美聯投手有藍鳥貝里歐斯(Jose Berrios)、白襪凱寇(Dallas Keuchel)。捕手運動家墨菲(Sean Murphy)、皇家裴瑞茲(Salvador Perez)。一壘手運動家歐森(Matt Olson)、天使沃許(Jared Walsh)。二壘天使佛萊徹(David Fletcher)、藍鳥西曼(Marcus Semien)、皇家梅瑞菲德(Whit Merrifield)。三壘運動家M.查普曼(Matt Chapman)、印地安人拉米瑞茲(Jose Ramirez)、光芒溫鐸(Joey Wendle)。

裴瑞茲(美聯社資料照)

游擊手部份有水手的克勞佛(J.P. Crawford)、雙城西蒙斯(Andrelton Simmons)。左外野手光芒阿羅薩雷納(Randy Arozarena)、藍鳥小古瑞爾(Lourdes Gurriel Jr)、皇家貝寧坦迪(Andrew Benintendi)。中外野手光芒凱麥爾(Kevin Kiermaier)、印地安人史卓爾(Myles Straw)、皇家泰勒(Michael Taylor)。右外野手紅襪瑞福洛(Hunter Renfroe)、洋基賈羅(Joey Gallo)。

賈羅(美聯社資料照)

國聯投手有小熊戴維斯(Zach Davies)、費城人惠勒(Zack Wheeler)。捕手費城人瑞爾穆托(J.T. Realmuto)、海盜斯托林斯(Jacob Stallings)。一壘手道奇孟西(Max Muncy)。二壘手釀酒人寇頓王(Kolten Wong)。三壘手教士馬恰多(Manny Machado)、洛磯麥克曼(Ryan McMahon)。

馬恰多(美聯社資料照)

游擊手部份有巨人的克勞福(Brandon Crawford)、海盜紐曼(Kevin Newman)、大都會林鐸(Francisco Lindor)。左外野手道奇波拉克(A.J. Pollock)、來自響尾蛇的帕歐塔(David Peralta)。中外野手海盜雷諾斯(Bryan Reynolds)、釀酒人小布萊德利(Jackie Bradley Jr.)。右外野手道奇貝茲(Mookie Betts)、巨人雅澤姆斯基(Mike Yastrzemski) 。