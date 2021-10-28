今天太空人中止世界大賽主場5連敗，以7：2擊退勇士將系列戰扳平，此戰太空人除了再用擅長的單局攻勢擊潰對手外，當家二壘手「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)也找回手感，此戰他敲出生涯季後賽第22支全壘打，追平柏尼威廉斯(Bernie Williams)並列史上第2多，目前暫時落後給曼尼拉米瑞茲(Manny Ramirez)的29轟。

Jose Altuve is now tied with Bernie Williams for the 2nd-most Postseason HR in MLB history (22) 🚀#ForTheH pic.twitter.com/zj8CB5i2OG — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 28 2021

此戰艾爾圖維同樣是首棒先發二壘手，繳出5打數2安打1分打點表現，並幫球隊跑回2分，其中在7局下半他錦上添花敲出陽春炮，幫助球隊以7：2拉開差距，並達成季後賽生涯第22轟，而挨轟的苦主是勇士投手史麥利(Drew Smyly)，他今天投1局被敲2安打，就挨了艾爾圖維這支全壘打掉分，當時艾爾圖維第一球就揮棒，逮中92.5 mph四縫線快速球。

而這球的擊球初速有102.3英哩、擊球仰角30度，距離有374英呎遠，球剛好落在左外野全壘打桿的裡面，這也是他本季季後賽第4轟，另外聯盟數據專家(Sarah Langs)還補充說這是艾爾圖維生涯第3度於世界大賽敲出複數長打，排史上第3多。

目前落後前隊友「春天哥」史普林格(George Springer)、史耐德(Duke Snider)、貝比魯斯(Babe Ruth)、路蓋瑞(Lou Gehrig)的5次，和米奇曼托(Mickey Mantle)、雷吉傑克森(Reggie Jackson)的3次，這也是一項相當特別的紀錄，艾爾圖維這一轟可說是名留青史，而他在接下來的世界大賽還有望將紀錄繼續推進。

This is Jose Altuve's 3rd career World Series game with multiple extra-base hits



Only players with *more* such WS games:



George Springer: 5

Duke Snider: 5

Babe Ruth: 5

Lou Gehrig: 5

Mickey Mantle: 4

Reggie Jackson: 4 — Sarah Langs (@SlangsOnSports) October 28 2021

艾爾圖維在季後賽首輪面對白襪表現不差，4戰總計16打數敲出5安打，為球隊貢獻3分打點，尤其是最後一戰繳出猛打賞，5打數3安打3分打點。次輪面對紅襪則是大起大落，首戰3打數1安打貢獻3分打點，接下來2場9打數無安打，後面2場稍微找回手感都繳出4支1，不過最後一場又是4支0，而昨天面對勇士再繳5支0後，今天終於甦醒！