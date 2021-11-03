公視旗艦大戲《斯卡羅》，真實歷史背景是同治6年、西元1867年的羅妹號事件，此一事件間接造成同治13年、西元1874年的牡丹社事件，其關鍵是琉球（今沖繩）漁民。

由於琉球與台灣的位置都是在中國大陸以東、日本以南、菲律賓以北，過去台灣常被誤以為是琉球，也曾經被稱為小琉球。不只台灣，西班牙人在大航海時代也把菲律賓當成小琉球。明明台灣的面積比琉球大很多，怎麼會被誤以為是琉球呢？又怎麼會被稱為小琉球呢？

琉球面積大約3512平方公里，不到台灣的1/10，台灣面積為3萬6千平方公里，也不到日本的1/10，日本面積為37萬多平方公里。台灣會被稱為小琉球，主要是琉球早就有獨立王國，更早踏上世界舞台。琉球有文字記載的歷史相當久，最遲在13世紀已有王國存在。

琉球後來進入三王國時代，在明朝時陸續前來朝貢。因為明朝熟悉琉球，所以用小琉球稱呼當時不太熟悉的台灣，有時也用大灣、大員或是台員的稱呼。直至明朝萬曆年間，「海寇顏思齊踞有其地，鄭芝龍附之，始稱台灣」。到了西元1871年，琉球被日本編入鹿兒島縣，這一年有琉球船隻在台灣屏東擱淺，船員被殺。隔年，西元1872年琉球國被改設為琉球藩，日本向清朝提出琉球船隻事件的賠償請求，這才衍生出兩年後的牡丹社事件。西元1879年，日本正式兼併琉球，廢除琉球藩，設立沖繩縣。

琉球王國在17世紀初期被日本打敗並控制的時候，人口大概10萬人；到了19世紀末期被兼併前，人口接近30萬人。目前沖繩縣的人口將近148萬。相較來看，台灣在17世紀以前一直停留在部落階段，原住民各部落人口通常不到1000人，最多只有鬆散的部落聯盟，沒有實際統治全島的政權。中台灣的「大肚王國」，大約統轄1、20個社，屬於聯盟性質，每社30到50戶，人口約數千人。

真正開始治理全台的國家是西元1624年到來的尼德蘭（荷蘭只是尼德蘭的省，最有名的省），西元1662年鄭成功趕走荷蘭人，台灣才進入中國版圖，從此才真正認識台灣。先前的史書提到夷洲、琉球或是小琉球，往往語焉不詳，難以推論就是台灣。

荷蘭人因為要開徵人頭稅而統計人口，西元1661年漢人有2萬7500人，原住民大約5萬，總人口比當時的琉球王國還要少。明鄭統治台灣的晚期，原住民人口沒有增加，反而是漢人增加到了超過10萬人，已經接近琉球。到了被割讓給日本時，台灣人口已超過254萬人。昔日琉球國，今日淪為沖繩縣。至於曾經被稱為小琉球的台灣，隨著中華民國政府遷台，以及政黨輪替與民主發展，穩定站上了國際舞台。

（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授、歷史作者）