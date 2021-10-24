中信兄弟李振昌（左起）、羅傑斯與味全龍洋將柯西諾、赫雷拉賽前相見歡。（中信兄弟提供）

味全龍隊新洋投柯西諾24日首度來到一軍報到，總教練葉君璋表示，柯西諾將在31日迎來中職初登板，教練團安排中繼2至3局，11月5日就要先發出賽，葉總說：「到時候會看狀況，可能會先發3至4局。」

30歲的多明尼加籍右投手柯西諾曾在2014年紅人、2018年道奇大聯盟出賽，他在9月30日抵台，在10月22日完成「14+7」隔離與自主管理，之後到斗六與二軍一同訓練，今天則是首度隨隊一軍。

一進到洲際棒球場，柯西諾就與中信兄弟李振昌、羅傑斯話家常起來，他笑著說：「C.C LEE（李振昌）是我2018年道奇隊的室友，那時候就有跟他聊過很想要來台灣打球，羅傑斯則是之前有一起打過冬季聯盟，另外我在紅人隊小聯盟時，還有跟郭嚴文當室友。」

飛過半個地球，現在又在同一個聯盟打球，柯西諾直呼「很酷」，除了這3人外，記憶力絕佳的柯西諾還主動透露，記得之前在小聯盟曾對戰過的陳品捷。

柯西諾表示，隔離期間球隊有為他準備訓練器材，讓他能夠維持體能，自主隔離期間自己也很努力在練球，把自己準備好，「按照教練團、球隊進度來說，接下來第一次出賽能夠百分之百準備好。」

隔離期間柯西諾也透過轉播觀看中職賽事，對中職打者的印象是很積極出棒，「雖然棒球在各國差異性不大，但在其他聯盟，打者可能會想多觀察投手球種，因此多等幾球，但台灣打者則是看到喜歡的球就會積極攻擊，因此我不能犯太多錯誤、不能失投。」

龍隊投手教練郭勝安表示，柯西諾今天在二軍有進行一組模擬比賽Live BP，約投30球，最快球速147公里，接下來規劃在28日在二軍出賽，投1至2局，31日一軍初登板從中繼出發，11月5日初先發對統一獅。