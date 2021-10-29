統一獅隊「外野三帥」陸續歸隊，目前只差蘇智傑1人，總教練林岳平29日表示，蘇智傑明天會先到二軍出賽，經過2場二軍比賽後，身體狀況沒問題的話，最快11月5日就能歸隊一軍。

獅隊陳傑憲、蘇智傑接連出現傷情，也影響到團隊打擊火力，好在陳傑憲腰傷復原狀況良好，在27日歸隊，今天也重返先發行列，擔任開路先鋒、鎮守中外野。

而因左手拇指扭傷下二軍的蘇智傑，傷情也有進度，「餅總」表示，明天蘇智傑會去二軍比賽，如果賽前練習沒問題，會下場打1、2個打席，但主要是讓他眼睛適應，「如果可以就揮擊，沒有的話只看球也可以，接下來就是下禮拜二（11月2日）二軍正式出賽1場。」

林岳平表示，目前蘇智傑都可以參與團隊打擊練習，且沒有不舒服的狀況，所以下個階段就是讓他進入實戰擊球，2場二軍比賽過後，若身體狀況都沒問題，最快11月5日就能回到一軍。

傷兵陸續歸隊，對獅隊而言在下半季爭冠關鍵時刻算是好消息？「餅總」笑著說：「還好啦！時間有點久，2個都快兩個禮拜，是應該要回來了，沒有回來就比較麻煩。」