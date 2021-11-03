多位台灣羽球好手從9月開始「報復性出賽」，從丹麥、法國到本周德國，已經是近1個半月的第5站賽事，本周德國羽球公開賽是世界羽聯BWF超級500系列賽事，有9組台將挑戰，前兩天的第一輪32強戰，有男單王子維、男雙盧敬堯／楊博涵先過關。

德國公開賽總獎金32萬美元（約900萬台幣），台灣在一哥周天成領軍下有9組人馬出賽，2日大會首日賽程，男單王子維僅花33分鐘便以21比17、21比9輕取瑞典選手布雷施泰特（Felix Burestedt），3日大會第8種子盧敬堯／楊博涵和馬來西亞組合吳蔚昇／劉雋程大戰59分鐘，19比21、21比19、21比15驚險過關。

上一站法國公開賽獲得亞軍的周天成，本周繼續努力朝爭取個人今年賽季首冠前進，德國賽事他高居男單頭號種子，首輪出戰新加坡選手駱建佑，兩人過去僅交手過2次，各1勝1負不相上下，比賽預計台北時間4日凌晨開打。

包括周天成、白馭珀在內等寶島選手，已經從蘇迪曼盃、湯優盃、丹麥公開賽、法國公開賽到德國公開賽，連續5場賽事不缺席，而德國公開賽從1988年開始舉辦，之前是超級100賽事，本屆升為超級500賽事，周天成曾在2012到2014年完成男單3連霸。