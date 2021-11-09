今年大專盃全運會已將木球運動列為正式比賽項目，市議員陳成添今天質詢說，市府應多加推廣並設置木球場，全面推動這項「平民界的高爾夫」運動。運動局長李昱叡表示，市府每年定期舉辦木球相關球賽，包含台中市市長盃木球錦標賽、城市盃全國木球錦標賽、全國木球聯賽等，未來也將持續推動。

陳成添說，木球相對於高爾夫球而言，木球不需要購買不同種類的球桿，更不需要桿弟，少了許多時間及金錢的開銷；木球和槌球最大的相異之處，在於鎚球的運動範圍比較小，運動員活動量也比較小。

陳成添指出，運動局應致力推動台中市第一座標準木球場，讓遍布在老中青三代的運動，不分年齡、不分性別都能一起享受木球運動的樂趣。

李昱叡表示，木球場地部分會依照土地相關利用規範取得同意後，邀請在地專業團體進行設計及規畫，並參考教育部體育署場地設置標準規範，儘速讓場地標準化及符合舉辦賽事規格；未來也會積極與中央及地方專業團體合作辦理更多全國性賽事。