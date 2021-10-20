台灣時間10月20日半夜三點，歐冠A組第三輪賽事繼續進行，巴黎聖日耳曼以3：2逆轉萊比錫，球王梅西(Lionel Messi)這場發揮出色，梅開二度踢進2球，另一大球星姆巴佩(Kylian Mbappe)雖然在一次12碼踢偏，但仍為球隊貢獻1球，兩人率隊在主場拿下漂亮勝利，讓對手吞下3連敗。

這場比賽巴黎少了多名大將，拉莫斯(Sergio Ramos)、帕瑞德斯(Leandro Paredes)和內馬(Neymar)因傷缺戰，迪馬利亞(Angel Di Maria)遭禁賽，伊卡爾迪(Mauro Icardi)則沒進入大名單，讓球隊戰力瞬間下滑，不過對於人才濟濟的巴黎來說影響不大，最終還是靠兩大球星出色發揮拿下勝利。

比賽到第10分鐘巴黎就先聲奪人，崔斯勒(Julian Draxler)在中場就將球傳給姆巴佩，後者靠著靈巧帶球一路與對手單挑到禁區，最後一個往右盤球的動作晃開對手，漂亮起腳射門進球，姆巴佩也順勢滑跪在地上比出勝利手勢，巴黎以1：0領先萊比錫。

但第28分鐘對方就展開反攻，萊比錫球員安赫里尼奥(Angelino)在左路橫傳，葡萄牙球員安卓席爾瓦(Andre Silva)在門前接獲傳球將球踢進，比數扳成1：1平手，第57分鐘又是安赫里尼奥的助攻，他一樣在左路傳中，穆凱萊(Nordi Mukiele)門前輕鬆進球，以2：1超前。

第67分鐘巴黎巨星梅西與姆巴佩展開雙人配合，姆巴佩在前場抄截成功，在禁區傳給接近球門的梅西，梅西射門第一時間被對方門將擋住，但他趁空檔再補一腳，球輕鬆入網追成2：2。第73分鐘巴黎獲得12碼罰球機會，梅西技巧性輕點騙倒門將，順利進球以3：2超前。

而第92分鐘巴黎再次因對手犯規獲得12碼罰球機會，不過這次姆巴佩整個將球踢飛，無緣幫球隊再進球，但最後巴黎仍以3：2拿下勝利。本場比賽巴黎射門次數12次，萊比錫18次，射正次數都是4次，控球率巴黎65%優於對手35%，傳球成功率88%優於對手80%，犯規次數則是7：19。