今天NBA場上，湖人與太陽之戰鬧出大笑話，湖人球員安東尼戴維斯(Anthony Davis)和霍華(Dwight Howard)場下出現激烈肢體衝突，這幕可說是震驚籃壇，湖人此戰也慘敗對手，完全是兩敗俱傷，賽後霍華對外表示兩人是因防守溝通出問題，現在已和好，但仍有媒體調侃說他們是在為歷史75人爭吵。

Dwight Howard must have said he deserved Anthony Davis’ spot of the NBA’s 75th anniversary team. https://t.co/ji7UZ4Whsm — Tim MacMahon (@espn_macmahon) October 23 2021

第二節中段戴維斯被換下場，鏡頭捕捉到他指著霍華破口大罵，兩人在板凳席爆發激烈爭吵，甚至互相推擠，眼看就要釀成大災難，幸好隊友隆度(Rajon Rondo)趕緊上前阻止他們，當時隊友們全部上前關切狀況，場面令人相當錯愕，事後媒體與球迷也都針對此事發表評論，魔術強森(Magic Johnson)說他42年來沒看過這種場面！

ESPN記者麥馬漢(Tim MacMahon)調侃兩人說：「霍華一定說他該取代戴維斯入選歷史75大球星。」昨天聯盟剛公布歷史75大球星最後一批，戴維斯、安森尼(Carmelo Anthony)、詹姆斯(LeBron James)、韋斯布魯克(Russell Westbrook)都入選，獨缺拿下無數成就的霍華落榜，他也不爽開噴說這實在太不尊重人。

這個結果也引起網路上瘋狂討論，網友都認為戴維斯不配入選歷史75大球星，霍華真的更有資格，美媒還在社群PO出兩人生涯成就對比圖說：「戴維斯入選了75大球星，霍華卻沒有？」外界幾乎一面倒認為霍華應該要入選，不過木已成舟，這份慶祝聯盟75周年的超級榜單也只能成為回憶。

而兩人竟然在公布獎項隔天就發生爭吵，這也讓人不禁懷疑這個「75人事件」是否真的有動搖到霍華，但霍華賽後還原了當時狀況，他說兩人矛盾純粹是因場上戰術問題而起，完全不是私人恩怨導致，目前他們也已解開了矛盾：「我們都對勝利充滿熱情，他是我兄弟、隊友，我們之間沒有問題！」霍華說。