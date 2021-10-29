蔡總統在接受CNN訪問時承認了美軍有在台協訓一事，並說中國威脅日增、野心勃勃、是擴張主義者，更質問大陸領導人習近平說：｢為什麼每個人都要聽他的？聽大陸的？」

話一出，直叫人冒冷汗，一定要這樣說話嗎？習近平有叫誰聽他的嗎？頂多只聽他說過｢國際規則只能由聯合國193個會員國共同制定，不能由個別國家和國家集團來決定」。

蔡英文如此叫板，影響心理最大的莫過於東沙島駐軍，外媒多次報導中共有奪島的可能性，為此，國防部長邱國正說，他勉勵駐島官兵，一定要矢志與島共存亡，因為「我死則國生」。

是啦！給邱部長鼓鼓掌，他引用了抗日名將張自忠的這句名言，不過，當時張將軍是面對侵華日軍，上自將軍下至伙伕兵，全部為國捐軀，而我們現在有面臨生死存亡的關頭嗎？軍人不是害怕打仗，但原本可以過太平日子，為什麼非逼他們走上戰爭一途？馬英九時期兩岸和平共存，有誰擔心過這個問題？

相信習大大也不會因為蔡總統說這句話就拿東沙島出氣，他要拿也會拿釣魚台，釣島本來就是中國的，日本要搶試試看！

蔡總統，可不可以給老百姓一個太平日子？妳的一句話可能會讓多少人陪葬？

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