Melo with back-to-back threes in the 4th 🔥



And the bench LOVES it. pic.twitter.com/mdoRdVIicG — Bleacher Report (@BleacherReport) October 25 2021

沒想到新球季的湖人想要贏一場球，竟然有這麼困難！「甜瓜」安森尼25日全場投進6顆三分球、獨拿28分，超越摩西馬龍成為NBA史上例行賽總分排行榜第9，帶領湖人121比118險勝作客的灰熊，除了躲過開季3連敗命運，也終於拿到本季首勝。

打完前3節，湖人還以87比90落後，幸好「救世主」及時出現，安森尼接連投進兩顆三分球，帶起詹姆斯、蒙克也各進1顆三分外線，湖人打出14比3小高潮扭轉戰局，不過灰熊仍然全力追分，打到最後1分半鐘，湖人113比110領先。

來到最後57.6秒，莫蘭特的上籃雖被安森尼犯規，湖人馬上提出挑戰，裁判也改判跳球，接著換成灰熊挑戰出界判決成功，比賽也變罰球大戰，莫蘭特與傑倫傑克生4罰俱中，湖人也有蒙克、安東尼戴維斯4罰都進，但意外場面卻出現了。

原本打算繼續犯規的湖人，貝茲摩最後2.5秒竟在莫蘭特三分出手同時犯規，讓灰熊擁有3罰追平機會，莫蘭特前兩罰命中，第3罰竟然彈框而出，安森尼搶到關鍵防守籃板，更在最後1.9秒穩穩罰進兩分，比賽就在韋斯布魯克抄截之後結束。

除了安森尼替補發揮稱職，安東尼戴維斯也幫湖人拿下22分、8籃板，詹姆斯19分、6助攻與6籃板，韋斯布魯克13分、13助攻與7籃板；灰熊以莫蘭特40分、10助攻表現最佳，貝恩17分，亞當斯14分、16籃板，梅爾頓13分進帳。