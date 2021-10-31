NBA開季大約6場比賽，各隊球員也慢慢進入狀態，球賽的精采程度也越來越高，今天要來看的球隊是灰熊，目前他們戰績是3勝3敗，其中打敗了騎士、快艇、勇士，更差點拿下湖人，整體來說表現比預期的好，而陣中主將莫蘭特(Ja Morant)的進化成為最大關鍵，他本季更強勢的發揮讓對手都相當畏懼。

莫蘭特本季有備而來，相信他夏天一定花非常多時間苦練，開季至今6場比賽平均出賽35.3分鐘，能轟下28.7分5.2籃板7.7助攻1.8抄截，投籃命中率52.1%、外線38.9%、罰球84.2%，完全是個超級得分手，目前平均得分與柯瑞(Stephen Curry)暫時並列聯盟第一。美中不足的是他平均有5次失誤，但或許跟球權更多有關。

其實莫蘭特在過去兩季都有平均接近20分的表現，但命中率不怎麼高，尤其是外線部份，前兩季分別只有30.3%、33.5%，罰球更是一大弱點，僅72.8%、77.6%，要當一名稱職的攻擊猛將或許還言之過早，不過就目前6場比賽來看他完全改善了不足，外線與罰球都明顯提升，相對攻擊火力更上一層樓。

開季首戰對上騎士他就狂轟37分6籃板6助攻2阻攻，那場比賽有58.6%命中率，可惜外線僅4投1中，第二戰面對快艇轟下28分8助攻，投籃命中率52.6%，但外線還是只有7投2中，不過第三戰面對湖人他完全釋放，狂轟40分10助攻3抄截，命中率61.9%，不擅長的外線有7中5，若非關鍵時刻第三罰沒進，他有機會在延長賽繼續狂飆。

第四場面對拓荒者是他目前得分最低一場，僅拿下17分，但有9籃板10助攻準大三元表現，能看出莫蘭特在追求得分時也擔綱了球隊的樞紐，擁有極大球權的他肯定被列為嚴加看管對象，而這時他就能吸引對手注意力向外分球，很像詹姆斯(LeBron James)一貫的核心打法，而這場比賽他外線同樣出色，6投有3中。

第五場面對強敵勇士他砍下30分7籃板5助攻4抄截全面成績，投籃命中率高達5成，可惜外線又失靈只有8投2中，但這場他6顆罰球都牢牢把握住，成功率隊擊敗勇士，最後來看到今天對熱火的比賽，算是他最低迷的一場，砍下20分4籃板7助攻2抄截，命中率38.9%本季新低，外線一樣僅4中1，相信聯盟各隊已慢慢加強對他的防守。