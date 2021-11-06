日本漫畫家菊池祐紀於推特連載的爆紅4格漫畫《100天後會死的鱷魚》，在日本掀起一股「鱷魚」熱潮，故事圍繞在主角鱷魚與身邊人們的日常生活，卻在每一集的最後都寫著「離鱷魚死亡還有○天」，明白告訴讀者鱷魚將在100天後死去，鱷魚也在毫不知情下過著平凡的日子，最終迎來死亡。漫畫完結後也推出電影版，由《一屍到底》導演上田慎一郎攜手妻子福田美由紀，更名為《活了100天的鱷魚》，除了描繪鱷魚活著的100天外也製作了全新故事，並找來日本知名音樂團體「生物股長」獻唱藏有「被留下來的人繼續努力活著」之意的主題曲〈TSUZUKU〉，打造出一部含有「珍惜當下」意涵的動畫作品。

《活了100天的鱷魚》配音陣容豪華。（車庫娛樂提供）

童星出道的神木隆之介，曾有多次為動畫電影獻聲的經歷，更在2016年聲演《你的名字》男主角後，幾乎每年都有參演的動畫電影作品問世，這次更由他為《活了100天的鱷魚》主角「鱷魚」配音，同時負責導演、編劇的上田慎一郎和福田美由紀也表示，在選角時鱷魚的第一人選就是神木隆之介。對於鱷魚這個角色，神木隆之介談到：「單純、率直又容易親近，情緒高漲時會變得很HIGH，也有像孩子般胡鬧的一面，是一個天真無邪的角色。導演希望我能表現出和酷酷的老鼠及魯莽的鼴鼠等朋友們相處時，鱷魚的性格特質。」另外他也表示，希望能透過本片將「現在、這個瞬間」的重要性傳達給觀眾。

鱷魚的2名好友「老鼠」和「鼴鼠」分別是由日劇男神中村倫也與「胖虎」聲優木村昴獻聲，神木隆之介更分享了合作心情：「剛認識他們時馬上就很談得來，因此在配音時也營造出3個人相處時的獨特氛圍。他們兩位都是既溫柔又會替他人著想的人，像是『要走了嗎？』『我們走吧』『說的也是』這種普通又自然的對話，都非常順利地收錄完成。」也展現出演員之間的好默契。除此之外，還加入了《空中急診英雄》新木優子、《東京復仇者》山田裕貴，以及因動畫版《銀魂》的坂田銀時而廣為人知的聲優杉田智和等豪華陣容，為作品增添更多感動。該片12月3日，中、日文配音版同步在台上映。