台驊投控(2636)董事長顏益財表示，今年第4季海空運持續暢旺，第4季不會比第3季差，本業EPS可望再創新高；展望2022年台驊營運展望，海運、空運等物流仍是欣欣向榮，之前2021年的八字箴言是「乘風破浪、一帆風順」，2022年可以說是「萬里晴空、直上雲霄」。

針對塞港情況，顏益財認為，美國企業庫存水位仍是10年來最低點，而碼頭缺工、作業效率下降，很多因素並非短期可以解決。他表示，塞港不只是疫情因素，是整個產業結構過去10年產生改變，船舶朝大型化發展港口等配套措施卻無法跟上，塞港很難預測何時可以舒緩。他進一步指出，如果塞港在明年7月前無法解決，第3季歐美旺季又開始，塞港情況又將維持。

針對海運運價運價情況，顏益財指出，美國洛杉磯每天還有75條船等待，比上月多出將近20％，比兩個月前多出100％，有些船舶等待時間還達14.6天，準班率創有史以來新低，運價短期回跌不易，即使下跌也不深。

台驊的業外部分，台驊今年第2季有10.52億元轉投資收益，第3季下調4.4億元，但前3季還有6.55億元投資收益。另外一個是OCI長投，第2季有18.69億元收益，第3季虧損6.98億元，前3季長投獲利仍達12.7億元。而OCI中屬於陽明私募股票，預計今年底或明年第1季公開發行，屆時將依照股票市價入帳，OCI貢獻依照當時股價市值計算，對台驊至少貢獻每股獲利2元。