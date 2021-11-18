台股今震盪走高，科技、金融、航運齊攻，台股收漲77點，收在1萬7841點，指數創近月波段新高；國泰證期研究部分析師蔡明翰表示，資金大舉流向美股，道瓊指數、費半持續創新高，帶動台灣電子股走勢，相對於近日亞股幾乎躺平來看，台股在科技股利多下，表現相對強，待美元轉弱、台股仍會跟著亞股補漲，指數挑戰萬八指日可待。

蔡明翰表示，台股現在正處於「健康輪動」，即電子、傳產、原物料、金融輪番上漲，表現多只有幾個交易日，投資人除了分散布局外，切記高檔不要追，休息再買進個股。

統一投信台股團隊表示，看好第4季至明年第1季台股走勢正向，美國聯準會按步就班實施縮減購債（Taper），加上主席鮑威爾刻意切割結束QE與升息的關聯，緩解資金面的不安情緒，且美國科技股財報佳、新公布10月零售銷售優於預期，市場情緒偏樂觀，台股有望跟隨美股漲勢。

統一投信指出，台股多數上市櫃公司營運正向，從現在到明年第1季底是財報空窗期，但搭配歐美消費旺季，隨著產業雜音釐清及個股業績表現，有機會緩步墊高，指數下檔有限，但上檔突破新高的壓力較大，再次突破新高應該會落在明年第1季較有機會；影響台股主要為通膨情勢及升息時點，牽動投資人持股信心及資金動能。

投資方向上，統一投信表示，當前台股偏內資盤，對中小型股較有利；產業方面，台灣以半導體為主，從中找尋高成長、符合趨勢的個股。關注有「鋼性需求」的產業，例如電動車供應鏈，今年因疫情導致缺料影響營運，待明年疫情緩解，成長可期。

其他長線看好的包括「碳中和」受惠股、第三代半導體、綠能、ABF載板、AI、HPC、雲端資料中心等。傳產股可關注歐美城市解封後，傳統產業商品服務需求呈高角度成長，但仍不脫景氣循環股的特性。