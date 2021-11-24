隔夜美股主要指數漲跌互見，受美國公債殖利率上揚影響，以科技股為主的那斯達克指數連續第2天收黑。周三香港股市在平盤附近狹幅波動，目前恆生指數微跌0.1%，報24621.99點。國企股(H股)跌0.5%，報8780.68點。

恆生科技股指數下跌0.7%。小米上季淨利暴跌84%，目前股價下挫7.7%，跌幅最大。其次為阿里健康大跌近7%，該公司遭摩根大通調降股票評級至中性。

快手上季營收成長33.4%，表現優於市場預期，目前股價大漲8.7%，為表現最佳的成份股，稍早前一度飆漲15%。

阿里巴巴跌1.4%，報131港元，稍早前跌至130.9，創下在香港掛牌以來最低價。

美團將於本周五公布財報，目前漲1.21%。

隔夜布蘭特期油大漲逾3%，創下8月以來最大單日漲幅，石油股應聲走高，中石油漲4%，暫為表現最好的藍籌股。

花樣年稍早前一度飆升21.9%，報0.39港元，創下11月10日復牌後新高，早盤最低跌至0.32港元。過於劇烈的股價波動在上午11時6分觸發市場調節機制而進入5分鐘冷靜期，即交易價格僅限於0.26港元～0.39港元，但目前已恢復正常交易。

投資人擔心智慧手機需求下滑，相關概念股瑞聲、舜宇、比亞迪電子、丘鈦科技、通達、信利國際、高偉電子全面下挫。