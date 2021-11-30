A股在11月最後一個交易日個別發展。上證指數微漲1點，終止連跌3日，兩市成交合計增至人民幣（下同）1.22兆元。總結11月，滬指累升0.47％，深成指亦累漲2.38％。

香港信報報導，上證指數30日最多升19點，漲幅為0.55％，高見3582點後壓力湧現，一度倒跌最多16點，跌幅為0.46％，低見3546點，全日收市報3563點，升1點，漲幅為0.03％，成交額為4936.06億元。

深成指先升後跌，高見14870點，升60點，漲幅為0.41％，其後受壓轉跌，低見14712點，跌97點，跌幅為0.66％，全日收市報14795點，跌14點，跌幅為0.1％，成交額為7282.6億元。

滬深300指數報4832點，跌19點，跌幅為0.4％，創業板指數報3495點，跌7點，跌幅為0.22％。

各類股個別發展，水泥股升逾1％，石油、化工、房地產股靠穩，釀酒股跌逾2％，有色金屬、電力、煤炭股偏軟。