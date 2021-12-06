德國10月工業訂單月跌6.9％，遠超市場預估月跌0.5％。9月往上修為月升1.8％。因為海外需求大減令10月外國訂單月跌13.1％，即使國內訂單月增3.4％也於事無補。ING全球宏觀部主管布塞斯基指訂單下滑，反映工業活動急降溫。

晨暉11月營收年增69％ 連八個月創同期新高
美-KY11月營收4.34億元 大幅年增78％
《半導體》全訊前11月年增32.91％ 明年產能拚翻倍
《電子零件》立凱-KY營收 11月年增230％、前11月增98％
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