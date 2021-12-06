德國10月工業訂單月跌6.9％ 20:052021/12/06 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 德國10月工業訂單月跌6.9％，遠超市場預估月跌0.5％。9月往上修為月升1.8％。因為海外需求大減令10月外國訂單月跌13.1％，即使國內訂單月增3.4％也於事無補。ING全球宏觀部主管布塞斯基指訂單下滑，反映工業活動急降溫。 晨暉11月營收年增69％ 連八個月創同期新高 美-KY11月營收4.34億元 大幅年增78％ 《半導體》全訊前11月年增32.91％ 明年產能拚翻倍 《電子零件》立凱-KY營收 11月年增230％、前11月增98％ #全球 #宏觀 #訂單 #德國 #工業訂單 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》神盾11月營收月增年減 續處調整階段 09:092021/12/06 財經 宏益11月營收創3年多來新高 11:212021/12/06 財經 《國際金融》原油股點火 歐股走高 17:392021/12/06 財經 《半導體》京元電11月營收續攀峰 前11月改寫年度新高 17:222021/12/06 財經 智伸科11月及前11月合併營收 雙創同期新高 16:012021/12/06 財經 《生醫股》藥華藥衝破250元關 11月營收月增逾4倍 09:432021/12/06 財經 《汽車股》智伸科11月營收月增9.12％ Q4審慎樂觀 17:392021/12/06 財經 藥華藥 11月營收月增4倍 04:102021/12/06 證券．權證 年底作帳開跑 生技股掀母子同樂行情 04:102021/12/06 證券．權證 財經熱門新聞 林秉樞無業戶頭竟擁2300萬元？ 永豐銀行回應了 - 財經 航運、鋼鐵陣痛期過了？這2檔才能追 散戶別選錯 - 財經 5年超車台積電？ 英特爾CEO野心太大 張忠謀曝最終結局 - 財經 力積電掛牌首日 外資賣聯電、台積電 大買5檔這類股 - 財經 蘋果被狙擊！iPhone供應鏈傳雜音 明年出貨遭爆大反轉 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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