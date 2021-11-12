台船(2208)為財政部關務署建造第4艘100噸級巡緝艇，今天在高雄廠舉行開工典禮，這是關務署為執行邊境管制、杜絕海上走私，建造新型100噸級巡緝艇四艘，首艇已於今年8月13日在台船進行安龍儀式。

「海關巡緝艇汰舊換新計畫-100噸級巡緝艇4艘採購案」全案去年5月25日簽約，預計陸續汰換現有老舊性能不佳的巡緝艇，全案預算共計8.25億元。

該型艇船型設計，為下鋼上鋁結構，輕量化船舶又兼具船舶結構強度，全長32公尺，船寬7公尺，滿載排水量174.8噸，滿載船速27節。蒲氏風力3級以下(含)時船速可達30節，人員配置30員。相較過去海巡100噸級巡防救難艇，船艉採加寬船型設計，大幅提升排水量及載重噸。

台船表示，交船後有2年保固保養工作，為有效執行交船後相關保固或保養責任，目前台船已建立保固保養平台與擴大維修保養能量，為國內各公務船艦做好造修合一準備。

台船國艦國造業務比重已達60％，商船本業與海工事業約佔40％，三大事業逐步建構完成，關務署4艘100噸級巡緝艇建造標案，是繼海巡署「15艘100噸級巡防救難艇」、「4艘4000噸級巡防艦」與「6艘1000噸級巡防艦」之後，為配合政府國艦國造政策，所承接的公務船業務。

台船第3季受到原物料成本上揚，毛利率降至1.73％，稅後虧損0.42億元，前3季仍獲利0.12億元，每股盈餘0.02元。伴隨著多型公務船艦開工、安龍、交船，以及近期研議自建貨櫃船的貨櫃航運市場商機，台船持續朝獲利成長目標邁進。