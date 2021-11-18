主動式台股基金今年來績效亮麗，積極型的投資人持續加碼買進，但另一方面也有不少投資人選擇獲利了結、落袋為安。統計今年來各月份台股基金資金流向，最新公布的10月份申購與贖回金額相減後呈淨流入，全體台股基金當月獲投資人淨申購79.58億元，累計今年來淨申購金額為181.2億元。

進一步看個別基金表現，有五檔基金今年來績效漲逾50%且累計淨申購金額超過20億元，這五檔叫好又叫座的基金，統一及安聯各有2檔，復華有1檔。分別為統一奔騰、統一黑馬、安聯台灣大壩、安聯台灣科技、復華中小精選。其中績效表現穩定且出色的為統一奔騰基金今年來漲82.4%、獲得淨申購20.59億元，統一黑馬基金今年來漲76.97%、獲得淨申購29.1億元。

統一投信台股團隊表示，看好第四季至明年第一季台股走勢正向，美國聯準會按步就班實施縮減購債（Taper），加上主席鮑威爾刻意切割結束QE與升息的關聯，緩解資金面的不安情緒，且美國科技股財報佳、新公布10月零售銷售優於預期，市場情緒偏樂觀，台股有望跟隨美股漲勢。

統一投信指出，台股多數上市櫃公司營運股望正向，從現在到明年第一季底是財報空窗期，搭配歐美消費旺季，隨著產業雜音釐清及個股業績表現，有機會緩步墊高，指數下檔有限，但上檔突破新高的壓力較大，再次突破新高以明年第一季較有機會，操作策略為謹慎依業績展望選股。未來影響台股主要為通膨情勢及升息時點，牽動投資人持股信心及資金動能。

投資方向上，統一投信表示，當前台股偏內資盤，對中小型股較有利。產業方面，台灣以半導體為主，從中找尋高成長、符合趨勢的個股。關注有「鋼性需求」的產業，例如電動車供應鏈，今年因疫情導致缺料影響營運，待明年疫情緩解，成長可期。其他長線看好的包括「碳中和」受惠股、第三代半導體、綠能、ABF載板、AI、HPC、雲端資料中心等。傳產股可關注歐美城市解封後，傳統產業商品服務需求呈高角度成長，但仍不脫景氣循環股的特性。