關於中國試射具備搭載核彈頭能力的高超音速導彈的消息震驚了美國官員，這項北京稱為是軌道載具的試驗，被西方國家視為改變遊戲規則的重大進展，讓美國拜登政府相當頭疼。美國與英國的國防與戰略專家認為，中國在軌道武器上的進展與美國的反應顯示兩國已發出新一輪軍備競賽的信號。

《英國廣播公司》（BBC）指出，中共軍方在這個夏季2次向太空發射火箭，火箭在進行繞地飛行後飛向了地面的目標。英媒《金融時報》報導說，第一次發射最終結果偏離目標約40公里。而美方開始注意到此一事件時，北京聲稱這只是一具可回收航天器的測試。

美國研究防武器擴散的專家傑佛瑞．路易斯(Jeffrey Lewis)認為，中國的否認是一種混淆概念的行為。關於中國測試部分軌道轟炸系統（FOB）的說法，「技術上合理，也符合北京的戰略」。

費城外交政策研究所研究部主任史坦（Aaron Stein）認為，《金融時報》的報導和中國官方的說法「可能都沒錯」，「可回收航天器同時也是高超音速的滑翔器，只不過它落地了。部分軌道轟炸系統和可回收航天器能做的事情大致相同，我認為兩者區別很小。」

報導說，這種構想最初自於前蘇聯，中國後來也加強研究，系統的核心理念是讓武器在軌道上運行，再從不可預判的方向進行打擊。中國目前所做的似乎是將這種系統和高超音速滑翔器結合起來，然後沿著外太空邊緣飛行，躲避雷達監控和防禦系統。

傑佛瑞．路易斯認為，中國開發這種系統是因為「北京擔心美國部署現代化的核武器和導彈防禦系統，將消除中國的核威懾力。」史坦則指出，主要的擁核國家都在發展高超音速系統，但做法不同，這讓另一方的國家感到緊張，從而引發軍備競賽。中俄會將高超音速武器視為洲際導彈失敗後的補充，但美國則打算搭載常規彈頭用來打擊重要目標，例如核武器控制系統。

報導表示，美國主張加快核武器現代化的人認為，中國最近相關試驗相當於當年俄羅斯發射首枚人造衛星引發的震撼，值得特別警惕和注意。另有專家認為中國類似實驗並不會造成新的威脅，卡內基國際和平研究院的核政策專家詹姆．阿克頓(James Acton)說，至少從1980年代開始，美國在中國可能的核打擊面前就已經很脆弱了。

專家分析稱，美國的潛在對手現在都在努力尋求升級自己的核武庫，實現現代化。雖然相對於美國，中國的武器庫規模還比較小，但美國存在對自己的反導系統、常規遠端精密打擊系統的擔憂，催生了擴大核武庫的呼聲。從冷戰時期沿襲而來的武器控制協定目前大多處於坍塌狀態，同時美國與莫斯科及北京的關係日趨緊張，都對目前的事態沒有幫助。

安吉特·潘達認為，對美國來說，在遏制武器競賽方面唯一有意義的事情應該是討論對戰略導彈防禦系統的限制，就像在冷戰時所做的那樣。「把反導系統放上桌面，才能讓華盛頓從俄羅斯和中國謀求到有意義的讓步，同時勸阻他們開發代價高昂且危險的核武器。