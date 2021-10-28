美軍參謀首長聯席會議主席密利接受訪問時，對中國試射極音速飛彈表達擔憂，甚至以「史普尼克時刻」形容。白宮表示，對於中國繼續尋求加劇區域緊張能力，美方感到擔憂。

英國「金融時報」日前援引知情人士說法報導，中國軍方今年夏季兩度測試極音速武器，運用分離軌道轟炸系統（FOBS）推進具核能力的極音速滑翔載具（hypersonic glide vehicle）繞行地球，重返大氣層後未命中地面目標，仍震撼美國軍方及情治單位。

密利（Mark Milley）今天接受彭博（Bloomberg）電視節目專訪時被問到對中國試射極音速飛彈的看法時表示，這是一次極音速武器系統測試的重大事件，「非常令人擔憂」，「我不知道這能否算是史普尼克（Sputnik）時刻，但我認為非常接近」，「這引起我們的全面關注」。

史普尼克是蘇聯於1957年發射的第一顆人造衛星，蘇聯因而在冷戰時期的太空競賽中處於領先地位，震撼西方世界。密利將中國試射極音速飛彈與史普尼克衛星相提並論，顯示美國對北京在極音速武器發展的擔憂。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天在例行媒體簡報被問及此事時表示，密利的評論表達對中國軍事現代化的擔憂。對於中國持續尋求加劇區域緊張局勢的能力，美方持續感到擔憂。