波士頓紅襪在美聯冠軍戰G3締造歷史紀錄，席瓦伯(Kyle Schwarber)擊出的滿貫全壘打是系列賽的第3支（紅襪第2戰擊出兩支），這是史上首次有球隊在單一系列賽擊出3支滿貫全壘打！同時這是紅襪季後賽連續兩場出現滿貫全壘打，史上也僅是第4次，最近一次是2020年的洋基，再來是2011年響尾蛇、1977年道奇。

席瓦伯可說是全壘打專業戶，他不太會守備（外野手），打擊率也不高（生涯0.237），但他就是很會轟全壘打。席瓦伯是小熊隊2014年選秀進來的，他2017年繳出打擊率0.211、出賽129場30支全壘打的成績，儘管打擊率低，他的打擊爆發力仍令對手忌憚，隔年獲得聯盟最多的20次敬遠四壞。2019年對戰釀酒人的系列賽，席瓦伯連續5個打席獲得四壞保送，其中兩次是敬遠。

此戰對決太空人投手厄基迪(Jose Urquidy)，當時厄基迪前門有席瓦伯，後門是站滿壘包的3位跑者，他最初3球都不敢接近好球帶。但是0好3壞之後，厄基迪無可避免投出好球，席瓦伯奮力一擊成為滿貫全壘打。

2020年，席瓦伯合約到期離開小熊，他是2016年打破「山羊魔咒」的功臣，公開寫信感謝小熊對他的栽培，帶著他的大棒子進入自由市場，被國民隊簽下，今年7月受傷的時候被賣到紅襪。席瓦伯等到8月中才首次登場，紅襪總教練柯拉(Alex Cora)今日賽後用了一個生動的比喻：「就像你全家出去度假，但你的禮物還留在家裡的耶誕樹下沒拆開。」