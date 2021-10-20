詹姆斯雖然單手爆扣，但無力阻擋湖人遭勇士逆襲的苦果。(路透)

湖人在休賽期間大肆補強，找來了多位全明星賽等級老將，可惜今日開幕戰卻都是中看不中用，只靠詹姆斯與安東尼戴維斯撐場面，上半場兩人還可以壓制來犯的金周大軍攻擊火力，但來到下半場之後就明顯體力不濟，反觀勇士在史提芬柯瑞率領下打出絕佳團隊默契，最終以121比114逆襲奪下好彩頭。

勇士雖然在季前沒有補進好手，只有老將伊戈達拉歸隊，但熱身賽憑藉柯瑞的狂暴三分球5戰全勝。湖人雖增加了「大三元製造機」韋斯布魯克、2003年黃金世代名將安森尼、「魔獸」霍華、隆多、貝茲摩、阿里查等人，可惜阿里查受了傷，韋斯布魯克的失誤率過高，熱身賽6戰全敗，絲毫沒有傳統強權應有的本色。

今日聯盟安排湖人主場迎戰勇士，對於詹姆斯而言，勇士應該是他一生中最大勁敵，尤其是史提芬柯瑞，2014-2019年期間詹姆斯領軍的騎士3度敗給了柯瑞為首的勇士，聯盟希望藉由這個安排來打響75周年這塊NBA金字招牌。

上半場詹姆斯與「一眉哥」安東尼戴維斯聯手裡外通吃，打得勇士有些措手不及，湖人帶著6分領先優勢進入上半場。

勇士是最會打第三節的球隊，果不其然，小將普爾、別利查、伊戈達拉、威金斯等人聯袂出擊，將落後分數縮小至2分差距。決勝節，勇士打出17比7攻勢扭轉了戰局，柯瑞即便是拿手三分球決活熄火，但他仍在防守端做出貢獻，全場21分、10籃板、10助攻，開幕戰就繳出大三元成績單，勇士在他的領軍下實現逆轉好戲碼。

勇士全隊6人得分上雙，打出出團隊默契奪勝的一場好球賽，除了柯瑞外，普爾貢獻20分、3助攻，別利查15分、11籃板、4助攻，大衛李15分、威金斯12分、7籃板，伊戈達拉12分。

湖人陣營僅有雙老詹姆斯和安東尼戴維斯有水準以上演出，詹姆斯34分、11籃板、5助攻，安東尼戴維斯33分、11籃板，韋斯布魯克8分、貝茲摩8分、安森尼9分、霍華6分、隆多3分，勇士棄將布萊德利6分，狄安卓喬丹2分，每個人在其他球隊都可擔任先發，但來到湖人就打得綁手綁腳，暴露出致命傷。