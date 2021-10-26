湖人前鋒詹姆斯(LeBron James)在打敗灰熊的一戰右腳受傷，當時灰熊前鋒班恩(Desmond Bane)壓在詹姆斯右腳上，隔天仍感覺痠痛。上個球季詹姆斯才被老鷹隊索羅門希爾(Solomon Hill)壓傷右腳踝，缺陣26場。詹姆斯賽後說：「我第一時間就想著，別又來了，這跟那次很像但不一樣。對方摔到我的腿上我也無可奈何，我沒能及時把腿抽開。」

第2節剩下6分半鐘的時候，班恩持球切入上籃，湖人中鋒霍華(Dwight Howard)封阻失敗把班恩撞倒，班恩倒下時壓在詹姆斯腳上，讓詹姆斯抱著右腳倒地不起。當時詹姆斯的注意力放在籃框，準備爭搶防守籃板，沒提防身旁的班恩忽然壓下來。還好詹姆斯傷勢輕微，他留在場上，總計打了40分鐘，在球隊苦戰後獲勝。

詹姆斯解釋倒地的原因：「我只是在地板上多待一下，希望傷勢不要惡化，然後找機會綁個鞋帶看看能否繼續打，結果是我還能打。」

前一次被希爾弄傷腳踝相當嚴重，希爾還在網路遭到一些球迷謾罵。詹姆斯雖然趕在下半季歸陣，但沒有回滿100%狀態，季後賽首輪遭到太陽隊淘汰。湖人下一戰要在周三客場對戰馬刺，詹姆斯痠痛的右腿目前正接受全天候治療，「希望那時我準備好上場了。」