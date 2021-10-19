紅襪席瓦伯擊出滿貫全壘打。（MLB臉書）

紅襪又在季後賽轟了滿貫全壘打！美聯冠軍戰G3，回到芬威球場主場的紅襪以12-3痛宰太空人，取得系列賽2勝1負領先。太空人這一場打得很不像太空人，全場只有微弱的火力反擊，還出現兩次守備失誤。

太空人先發投手厄基迪(Jose Urquidy)第2局投出四壞保送，接著馬丁尼茲(J.D. Martinez)擊出二壘打，然後厄基迪再一個四壞保送弄成滿壘。紅襪雖然滿壘但沒有馬上清空壘包，瓦茲奎(Christian Vazquez)擊出一壘打先送回1分，繼續保持滿壘。阿羅由(Christian Arroyo)打了內野彈跳球，太空人二壘手艾爾圖維(Jose Altuve)接球時發生失誤，主要是這球彈得比較高，彈到艾爾圖維的胸膛又反彈出去，紅襪又1分，維持滿壘。

這時輪到很會轟全壘打的席瓦伯(Kyle Schwarber)，厄基迪連投了3顆壞球，紅襪「射門」的機會出現了。厄基迪第4球果然投了好球，席瓦伯全力一擊，球飛出右外野牆外，滿貫全壘打！紅襪單局灌進6分，厄基迪黯然退場。第3局紅襪持續攻勢，安打得分之後，阿羅由追加了一發兩分全壘打，9比0領先太空人。

太空人塔克(Kyle Tucker)第4局擊出3分炮，稍微縮小比分差距，但紅襪先發左投羅瑞格茲(Eduardo Rodriguez)依舊很穩，他投滿6局才退場。

紅襪還未打夠，6局下兩人出局，馬丁尼茲又是一發兩分彈，他是右打者，所以這球是拉回到左外野，飛越「綠色怪物」的特大號全壘打。8局下，狄弗斯(Rafael Devers)更加勇猛，他是左打者，以反方向的全壘打越過綠色怪物，將比數擴大到12比3。太空人此戰可能提早放棄抵抗，從第5局開始，每一局都被對手三上三下（包括四壞球之後雙殺打）。