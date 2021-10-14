味全龍投手鋼龍。（味全龍提供）

味全龍隊14日靠著先發投手鋼龍7局無失分，聯手陳冠偉、田澤純一封鎖統一獅打線，以3比0完封對手，獅隊吞下2連敗，龍隊則是中止對戰獅隊6連敗。

龍隊今天繼續在澄清湖出賽，推出即將要在月底離隊的鋼龍先發，他用101球主投7局，投出6次三振、2保送，只被敲出5支零星安打、無失分，接手的陳冠偉、田澤純一各投1局無失分，聯手完封獅隊。

投手群有好表現，打線也給予火力支援，第2局赫雷拉安打上壘後靠隊友推進攻佔得點圈，劉基鴻獲得保送形成一、二壘有人，2出局後朱祥麟敲出二壘安打先馳得點。5局下2出局後從朱祥麟安打開啟攻勢，接連3支安打再添2分，最終就以3分差擊敗對手。

鋼龍奪下第4勝，中繼1局的陳冠偉則是寫下新人初登板連11場無失分紀錄，僅次於2005年中信鯨朱尉銘連續12場次無失分紀錄。而獅隊先發投手飛利士用106球完投8局，投出6次三振、3保送，被敲8支安打失3分，吞下本季第2敗。