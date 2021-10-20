參選2022台北市 林佳龍辦公室：目前沒有選舉規劃。林佳龍辦公室提供

傳出民進黨內徵詢前交通部長林佳龍參選2022年選舉，林佳龍辦公室表示，林佳龍已經公開說過，目前並沒有選舉的規劃。這段時間，十分感謝黨內及各界前輩關心及詢問。

知情人士指出，這段時間黨內一些大老、重量級人士確實找過林佳龍，對於黨內2022選情很焦慮，大多聚焦在雙北，最近這段時間，勸說他選台北市的比例越來越高，不過林佳龍都是笑笑婉拒，但並沒有黨中央幹部等人來接觸。

林佳龍辦公室今也表示，這段時間，十分感謝黨內及各界前輩關心及詢問。現階段林佳龍著重在規劃光合之行，到不同地方，傾聽並請益在社會角落做事付出的人物，他們應得到更多的關注。

民進黨昨天也針對媒體報導相關報導，民進黨發言人顏若芳表示，關於2022年選舉，相關提名辦法仍在討論中，目前並未有任何決議，自然也無所謂民進黨啟動徵詢2022縣市長人選一事，相關報導未向民進黨求證，並非事實，特此澄清，也呼籲勿引用錯誤訊息。