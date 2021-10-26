台灣基進立委陳柏惟遭到罷免後，台北市第五選區（中正萬華區）立委林昶佐罷免案，成為大家關注的焦點。林昶佐昔日的對手、前國民黨立委林郁方指出，2020年選舉時，他和民眾黨政營的得票加起來大約有10萬票，現在只要6萬多票就能通過罷免門檻，要罷免林昶佐不會太難，並指既然林昶佐也參與修法降低罷免門檻，就接受人民的檢驗吧。

林郁方26日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，上次林昶佐能選上，是因為反送中讓很多中間選民受到影響，還有就是民眾黨提名了一個人，這個人曾經在藍營待過，他分走2萬多票，「所以我輸了他幾千票，我拿7萬多，他拿8萬出頭，其實我們跟民眾黨加起來差不多10萬票，現在要罷免他只要6萬多票，不會太」。

林郁方指出，年輕人也會發現，他們支持林昶佐，但林昶佐為做了什麼？「捷運萬大線？對不起，是林郁方推動的，和永和的立委林德福一起推動的，前後搞了7年，光協調會就開了近百次，部長換了好幾個，是大家一起合作的」。林郁方直言，在前總統陳水扁執政時，自己還向何煖軒要了1300萬元去鑽探地，「所以你做了什麼？」

林郁方認為，林昶佐要接受人民的檢驗，「既然你自己修了法，新的法幹掉王浩宇和陳柏惟，現在就輪到你，就接受人民的檢驗嘛」，這次疫情萬華一度危及、3+11破口讓萬華背黑鍋的時候，林昶佐到底為萬華做了什麼？