中央流行疫情手指揮中心5月中旬時將全國升為三級警戒，要求全國各地餐飲業不得內用等衝擊甚大，為了協助餐飲業者，「Keep walking」計劃今年除了過去的「夢想資助計畫」持續，提供獲選者百萬獎助金外，也提供1名「餐飲服務業振興計畫」，也將提供百萬獎助金。

帝亞吉歐舉辦「Keep walking」已經邁入第18年，至今已資助194個夢想、1.7億元給各領域不同的人完成其夢想，帝亞吉歐公共事務部總監梁斯怡表示，今年在三級警戒期間，看到餐飲業大受影響，因此在夢想資助計劃上額外規劃「餐飲服務振興計畫」，將提供百萬獎金。

評審之一的Draft Land創辦人鄒斯傑說，在疫情期間遇到前所未有的挑戰，如去年開業的曼谷店去年開業至今，受到疫情影響、營業不到2個月，日前也收起來；但今年在國內推出「抓福羊乳」，盛裝無酒精風味調飲，讓民眾能在家創意調酒，目前也儲蓄滿滿能量，迎接疫後復甦的挑戰。

第17屆「Keep walking」得主視障咖啡師林佳箴今年獲選後，籌辦視障咖啡師培訓計畫，預計近期就會開啟培訓，傳授咖啡師專業技能外，也將承面對生命的韌性與堅持精神，並障半視障朋友開拓多元職涯的機會。