余文樂和老婆王棠云互動甜蜜。（摘自YouTube）

余文樂YouTube個人頻道《Inside Out 》第1集，首次公開自己的工作室，從所有的擺設、裝飾之中，盡顯他的個性。工作之外離不開家庭，生活中享受與家人的相處。太太王棠云也從旁協助打點余文樂的工作，素顏的她更被樂仔調侃的說：「平時大家在照片看到的都是騙人的。」讓沒有化妝的王棠云忍不住對老公撒嬌抗議，夫妻倆甜蜜互動羡煞旁人。

愜意騎著單車上班的余文樂，帶大家走進工作的地方，首次公開簡約中帶個人風格的辦公室，除了擺設潮物佈置，還有不少藝術品名畫。私密休息室更佈滿潮鞋及其品牌製作服裝的房間，他說：「我想要大的空間，可以互動、休息，1個比較簡單舒適的環境，我之前隔離也住在這裏。不過我發現自己有強迫症，我是那種別人碰過我的東西我就知道的人。」

余文樂工作中不忘與兒子共享天倫樂。（摘自YouTube）

育有一子一女的余文樂，工作中不忘與兒子共享天倫之樂，陪兒子一起玩玩具車，甚至將自己愛車的興趣灌輸給愛兒，又不時被扮演英雄人物的兒子打倒，盡情享受父親這角色。

余文樂充滿期待地說：「自己腦海裏一直都有很多想拍的東西，包括我的興趣，如手錶收藏、戶外露營等。」一點一滴的「分享」無論家庭、事業、生活對他而言也是一種樂趣。

演藝事業之外，余文樂對投資也很有眼光，近年一大興趣是收藏及拍賣NFT加密藝術作品。早前他與佳士得以主題「No Time Like Present」合作，其中一組的拍賣「CRYPTOPUNK9997」不但獲得很好的成果，且作為他40歲生日的一個難忘留念，更重要的是將部份收益捐助「願望成真基金」。投資有道的他，樂於跟大家分享成果。