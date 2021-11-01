周湯豪（NICK）近來成立個人工作室，不時透過社群分享生活，31日萬聖節，他突發奇想揪媽媽比莉一起復刻1993年科幻喜劇《尖頭外星族》，造型曝光讓網友全笑翻，只見周湯豪和比莉身穿黑色皮衣酷帥母子裝，戴上尖頭外星人頭套，NICK在社群分享合照並寫道：「剛比莉姊說要這樣去吃飯...我婉拒了。」 而比莉也搞笑發文：「我把你頭型生的真好。」母子幽默互動笑翻網友，還有人回覆比莉的貼文：「生出來的時候醫生有接很久嗎。」

周湯豪過節不跑趴和媽媽待在家，2人應景準備道具，母子倆穿上黑衣、皮外套及墨鏡，戴著圓錐狀禿頭造型頭套，對鏡頭擺出搞笑表情，NICK更直接拿帽子玩「套圈圈」，逗得媽媽一陣狂笑，引發萬名歌迷瘋狂按「讚」，還有人建議以他的技術，可以到夜市套公仔，肯定「百套百中」。也有網友模仿比莉姐近期代言廣告打趣：「今晚想要來點......光頭！」且影片中比莉姐的「魔性笑聲」令人印象深刻，網友紛紛表示：「這對母子太搞笑了，光看比莉姐的影片定格截圖都聽得到她的笑聲。」