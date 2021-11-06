佛系便當店來了！一名女網友因為補習的關係，每天晚上都會固定去某家便當店買飯吃，結果隨著吃的時間越久，便當價格維持是50元，菜色卻明顯不一樣了，豐富程度爆量成長，從一開始看起來很陽春的雞腿配三道菜，到後來竟然有蔥爆豬肉搭雞腿的雙主菜組合，超狂演進史讓原PO大呼「每天最期待吃晚餐」，也引發網友熱議。

一名女網友昨在Dcard上發文分享，最近都在補習班裡面讀書，所以每天晚餐都會固定去某家便當店買飯，一個便當只要50元，原本的菜色如同照片中可見，大概就是白飯、一道主菜（雞腿）、綠色蔬菜、豆腐與一顆貢丸，以50元的價格來看不算差，但確實有些陽春。

妹子曝50元便當超狂演進史，起初的菜色不差，但看起來有些陽春。（圖／翻攝自Dcard）

女網友指出，連續吃了一周之後，某天打開便當發現竟然多了一道菜，從照片中可見，便當裡面同樣有白飯和主菜，但配菜的部分明顯豐富許多，有小黃瓜、豆干、甜不辣、花椰菜和半顆滷蛋。

妹子曝50元便當超狂演進史，在同家店買超過一周後發現，菜色進化了。（圖／翻攝自Dcard）

女網友接著說，又過了幾周，同樣是50元的便當，菜色直接大躍進，最後甚至還出現了雙主菜的福利，從照片中可見，便當中除了有一隻大雞腿外，旁邊還多了一小份的蔥爆豬肉，配菜部分也超大方，炒青菜、甜不辣、金針菇都裝滿滿的，旁邊還擺了半顆滷蛋。原PO也忍不住驚喜地說「我愛老闆娘，每天最期待的就是晚餐時間！」

妹子在同家店買50元便當，幾周過後菜色瘋狂進化，直接變成雙主菜。（圖／翻攝自Dcard）

50元便當的超狂演進史引起網友們熱烈討論，「看縮圖覺得應該可以承受才點進來的，結果一張比一張更美味是怎樣」、「越來越豐盛也太佛了吧」、「老闆娘是天使欸」、「好扯喔！想知道在哪裡」、「老闆娘把你當孫子養」。