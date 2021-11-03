鄉民又要戰南北了？一名男子帶北部女友回南部老家吃飯，男方媽媽準備了一大桌菜餚，但女友一看見餐桌上鋪滿報紙覺得「超級噁心」，兩人為此大吵一架，讓旁人不禁好奇：「北部人覺得吃飯鋪報紙很沒衛生？」貼文一出引起熱議。

一名網友昨(2日)在PTT上發文表示，他朋友帶北部女友回家吃飯，男方媽媽準備一大桌好料宴請，但他們卻吵架了，原來女生覺得桌上鋪報紙超級噁心，有油墨味道就算了，還不知道有沒有人大便帶進去廁所，但男生覺得鋪報紙很方便，骨頭可以直接丟，吃完包起來直接丟，還不用擦桌子。男方覺得女生太嬌看不起他們，然後就吵架了。這讓原PO相當好奇「北部人都不鋪報紙吃飯的嗎？」。

貼文一出引起網友熱烈討論，部分鄉民認為吃飯鋪報紙並不衛生，「不行，鋪報紙會食慾全無」、「南部人真的很噁」、「湯汁油水不會滲過報紙？骯髒寒酸又懶得擦桌子可以直接承認」、「報紙有怪味，碗盤都會黑黑的油墨」。

不過也有網友持相反意見，「報紙哪裡髒？一大堆價值偏差的」、「鋪報紙明明比較方便，天天擦桌子就知道有多煩」、「鋪報紙超方便，一堆假掰人」、「還好吧？有人叫你吃報紙嗎」、「家裡報紙從小鋪到大，除了很醜之外倒是沒想過衛生問題」、「原來八卦版的人都這麼高級沒鋪過報紙」。