一名女網友透露，日前在匿名加密網站上與一名自稱住嘉義的38歲單親爸爸聊天，對方稱與10歲、12歲的女兒發生性關係，自嘲「半強迫的」、「有點成癮了」，毀滅價值觀的對話讓女網友嚇到去警局報案，文章曝光後，引起網路熱議。

女網友3日在論壇《Dcard》心情板發文，稱自己在匿名網站「WooTalk吾聊」上遇到一名男子，對方自稱是住在嘉義的38歲單親爸爸，自爆與10歲、12歲的2名女兒發生性關係，甚至大言不慚地說，「我很變態」。

從女網友貼出的對話中，單親爸在一問一答之下，透露一開始是強迫女兒與他發生性關係，初期女兒還會哭，現在比較配合，還自述興奮到失去理智、「有點上癮」，女網友問及等女兒長大還會繼續此行為？單親爸竟回應「應該會繼續，可以滿足我的癖好」。

女網友表示，她忍著噁心的情緒盡力與對方聊天，意圖讓他講出更多資訊，並截下聊天紀錄前往派出所報案；女網友轉述警察說法，稱該網站的特性是離線後即難查聊天成員的IP，僅能留下該位男網友的年籍資料待查。

文章曝光後，旋即引起輿論譁然，不少網友大吃一驚，也有網友猜測對方是說謊，「但又覺得寧可錯殺一百也不想放過一個，真的會猶豫」、「推報警」、「刷新我三觀」、「我的眉頭從頭皺到尾欸」、「感覺有點詭異，但寧可錯殺不可錯放欸」。