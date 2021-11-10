西洋美聲歌后席琳狄翁（Celine Dion）當年以一首電影《鐵達尼號》主題曲〈My heart will go on〉走紅全球，最近卻傳出罹患持續性肌肉痙攣，嚴重到不能下床，幾乎癱瘓，對此她的親姐姐克勞蒂特稍早出聲否認謠言。

克勞蒂特向法國雜誌《Voici》表示：「發生在她（席琳）的事情確實很令人傷心，但這並不嚴重，不然她一定會跟我說的，席琳總是會跟我傾訴任何心事，也會在問題出現時，向我尋求建議，如今我知道她狀態不錯」，否認妹妹病重、癱瘓等謠言。

席琳狄翁2016年悲慟告別經紀人丈夫雷尼安傑利，謹記著對方遺志，打起精神繼續在舞台上發光發熱，本來打算要舉辦世界巡迴演唱會，卻在今年10月臨時喊卡，官方聲明表示席琳狄翁「長期嚴重且持續性的肌肉痙攣」，感到萬分痛苦，忍痛做出停工休養的決定，向廣大的粉絲朋友道歉。

未料外界開始盛傳席琳狄翁的健康狀況持續惡化，繪聲繪影地描述親屬認了她的腿痛到幾乎癱瘓，已無法起床和行走，現在瘦成皮包骨，非常虛弱，如果沒有改善恐要休息數個月甚至一年。這些說法目前已被席琳狄翁的姐姐全面否認，強調狀況沒那麼糟。