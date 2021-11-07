外埔社區營造成果展熱鬧登場。（外埔區公所提供／陳淑娥台中傳真）

外埔社區營造成果展熱鬧登場。（外埔區公所提供／陳淑娥台中傳真）

台中市外埔區公所「110年度台中市社區營造三期及村落文化發展計畫」成果展7日登場，水美社區「水美奇緣之我是主角」、中山社區「不老青春~用相本紀錄我與社區的那些年」以及台中市鄉村永續生活發展協會「忘憂谷生態文化資源調查」等參與，分享與交流今年度社造點計畫執行經驗，現場相當熱鬧。

成果展包含台中市文化局副局長曾能汀、市議員吳敏濟、市議員李榮鴻服務處特助李文傑等人均共襄盛舉。

外埔區公所指出，為了擾動及擴大居民參與公共事務，並讓在地能有更多不同的聲音被聽見，同時培養居民公民意識及處理公共議題能力，今年度亦同時辦理「公民審議示範點甄選實施計畫」。

外埔區公所指出，藉由成果展的辦理一併宣傳「台中購物節」，即日起至12月9日在台中消費滿500元登錄發票即可參加抽獎，天天抽5000元，周周抽10萬元，月月抽100萬元，壓軸抽千萬豪宅，呼籲民眾到台中山海屯用力「購」，中獎機率更高，歡迎大家相揪來台中市吃喝玩樂。