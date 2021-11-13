台南市交通局罕見出動空拍機監控森山文創市集活動人潮。（台南市交通局提供／程炳璋台南傳真）

網路號稱「全台最美市集」的森山文創市集13日在南美2館登場，為期兩天，台南市觀旅局避免人數過多品質失控，今年控管入場人數上限，場外排隊人龍足足繞了場館兩圈，整個下午吸引逾3萬人次入場。

南美2館的森山文創市集吸引大批人潮。（程炳璋攝）

森山文創市集有全台最美市集的美譽，結合美食、表演與工作坊體驗等攤位，已在台南舉辦第3年，去年在南美2館登場，兩天吸引10萬人潮，引發活動品質不佳批評。

森山文創市集在南美2館登場，今年入口處控管人數。（程炳璋攝）

今年活動的場外交通由交通局規畫，警察局派員疏導，碰上附近百貨公司舉辦周年慶活動，中午過後，周邊道路交通塞爆，交通局罕見出動空拍機監控車流。

活動下午2時開始，南美2館入口處上午11時已出現排隊人潮，下午入口處排隊民眾已繞了場館兩圈，有遊客到場見到長長人龍，隨即打消入場念頭。

台南市觀旅局表示，今年已將原本合辦的城市音樂節與貴人散步節活動日期拆開，改採單一入口進場，場內人數控管維持5000人，超過就暫停入場，維持適當空間，活動畫分6場區，維持動線順暢。

今年場內攤位集結120攤，超過150種品牌，邀請策展經驗豐富的建築師黃若珣設計專屬意象的幾何裝置結構，將南美2館戶外場地營造成登山意象，另找龍崎空山祭策展人辛綺，打造了一條光的「蟲洞」，入夜之後點燈，增添美感。