北港溪溫泉嘉年華，將於20日登場，泰雅渡假村免費入園。（廖志晃攝）

北港溪溫泉嘉年華，將於20日登場。（泰雅渡假村提供／廖志晃南投傳真）

南投溫泉季─北港溪溫泉嘉年華，將於11月20、21日在泰雅渡假村登場，活動期間，全國民眾下午4點前免門票入園；除了精彩的節目表演、特色市集、還能免費戲水泡溫泉、挑戰海拔500公尺玻璃天空步道，眺望山巒美景。

北港溪溫泉觀光發展協會理事長李浩瑋表示，20日邀請民視8點檔演員紅毛、王燦、江俊翰、張家瑋等人現場演出；為推廣疫後旅遊，並鼓勵民眾走出戶外親近大自然，21日加碼舉辦「北港溪溫泉養生健走趣」活動，誠摯邀請全國民眾一起健走，欣賞北港溪溫泉之美。

泰雅渡假村配合舉辦溫泉季，特別開放20、21日下午4點前，全國民眾免門票入園參加北港溪溫泉嘉年華，入園可以免費戲水泡溫泉，還可以欣賞節目表演、逛市集、嘗美食。

21日北港溪溫泉養生健走趣活動，當日早上7點開放入園報到及現場報名，8點半開始健走行程，走訪碧雲宮、北圳步道、拱型水橋、懷舊水車、3級古蹟糯米橋；健行結束後，遊客如果還有時間，可以走訪鄰近的仙佛寺、國姓驛站、川中島、惠蓀林場等，感受北港溪溫泉在地樸實的風土民情。

北港溪溫泉旅遊軸線，旅遊資源豐富，不論是溫泉、咖啡、農產品、美食、文化、生態，應有盡有；北港溪溫泉區的泰雅溫泉，泉脈源自合歡山，屬於紅香，瑞岩溫泉脈，水質為弱鹼性碳酸氫鈉泉，泰雅渡假村溫泉已獲得政府核可認證的「溫泉標章」，也是北港溪溫泉區第一家取得合法溫泉標章的溫泉渡假飯店。