中能離岸風電計畫24日宣布，籌組專案融資超過400億元，預計有20間銀行完成簽約，預計12月融資正式到位，後續就會發出開工通知，風場正式進入建置階段。

中能風場發起人為中鋼，結合哥本哈根基礎建設基金(CIP)為營運合作夥伴，離岸最近距離約10公里，獲配裝置容量300MW。2022年起進行風場建置準備，包含生產水下基礎、風機零組件，2023年會有海上施工作業，安裝水下基礎跟基樁還有部份海纜，2024年會有風機安裝跟剩餘海纜，朝向2024年Q2預定完成。