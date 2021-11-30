台中市東勢警分局長劉安杰30日接受警廣採訪，介紹轄區主要警政工作說明概況，宣導「護農專案」、「反詐騙」及「取締噪音車輛」等工作執行情形。其中，今年編排106場專案勤務取締噪音車輛，主動報請警察局協調環保局、監理站共同執行「環、警、監聯合稽查」勤務，至今共查獲20件違規案件。

劉安杰表示，東勢分局轄區包含東勢區、新社區及石岡區三個行政區，轄內種植高經濟作物及果園面積遼闊且地處偏僻，易為竊嫌覬覦，為加強防制農民辛苦耕種之作物遭竊，分局依轄區特性統籌規劃編排執行護農勤務，結合民力、社區守望相助隊交替巡邏、成立LINE群組通報聯繫等措施，加強防止果園遭竊。

反詐騙的部分，透過員警於執行勤務時的關懷、訪查，或藉由宣導活動，增進警民的溝通與互動，抑或透過大眾傳播媒體，宣導相關詐騙、竊盜、搶奪或其他犯罪手法、預防因應之道，使民眾得以提高保護己身財產安全的警覺，避免遭受不法侵害。

在防制噪音車輛方面，東勢分局今年已編排106場專案勤務，針對轄內新社區台21線(新社往返南投國姓鄉)、中93(協中街)等易生危險駕車路段(假日常有大型重機行駛)，主動報請警察局協調環保局、監理站共同執行「環、警、監聯合稽查」勤務，共查獲20件不符合噪音管制標準，由環保局依違反噪音管制法掣單舉發並責請複驗。

另於平時未有環保單位配合狀況下，員警針對疑似噪音改裝車輛上傳環保署噪音網299件，即希望透過勤務及通報作為還山城居民寧靜空間。東勢警分局亦針對轄區超商加強巡邏，尤其針對深夜與清晨時段巡簽，並建立超商聯繫清冊，如有緊急、重大事故，以利與警方聯繫應處。