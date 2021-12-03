森林護管員術科測驗，考生須通過騎乘循環檔機車。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

森林護管員術科測驗，考生須通過負重跑走。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

森林護管員深入林班，進行深山特遣任務、山難救助、防救森林火災等任務。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

森林護管員投入山林巡護，留給世代善美風景及維持山林生生不息。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

為保障原住民族工作權，東勢林區管理處已進用30名原住民員工，進用比率高達24％，更榮獲110年非原住民族地區超額進用約僱等五類原住民族特優獎。即將舉行的森林護管員甄試也放寬學歷資格，並設置原住民族保障名額，月薪最高可達4萬5045元，6日報名截止。

林務局111年約僱森林護管員甄試將於12月25日至26日舉行，全台8個林管處共招考38人，其中東勢林管處錄取名額5名，原住民族應錄取至少2名，候補5名，應試科目包含騎乘循環檔機車、負重跑走、筆試及口試等。

森林護管員待遇部分，每月薪酬3萬30元起，依考核結果最高可晉至4萬5045元，另可併計高山或偏遠地區加給，並可依勤務內容支給山地巡護作業費；享有年終工作獎金、勞健保、勞退、員工年度休假及未休畢慰勞假加班費等福利。需要更多具相同理念的勇者們共同努力。

任職多年的資深森林護管員表示，捍衛森林是一份艱鉅且充滿挑戰的使命，所有的辛勞，在看到高山的雄偉、雲海的奔騰、森林的浩蕩無際與動物的美妙身影，都甘之如飴，留給世代善美風景及維持山林的生生不息。

東勢林管處指出，近年有泰雅族、阿美族、布農族、鄒族等原住民，投入森林護管員工作，擁有樂觀爽朗的態度，加上強健體能及對山域熟悉度，在林業領域如魚得水，如破獲林政案件、深山特遣任務、山難救助、防救森林火災、野生動物保育等，表現相當傑出。

為保障原住民族工作權，東勢林區管理處已進用原住民族人數30人，進用比率高達24％，更榮獲原住民族委員會110年非原住民族地區超額進用約僱等五類原住民族特優獎的殊榮。

為鼓勵原住民族發揮所長，投入山林巡護行列，本次森林護管員招考放寬應考資格，原住民族若具國民中等學校學歷，最近5年累計任職甄試簡章所訂相關工作經驗1年以上者，即可報考，報名至12月6日截止。