台中市議員吳敏濟（左二）爭取大安濱海樂園與大安國中iBike站。（王文吉攝）

台中市iBike大安濱海樂園與大安國中兩站點今日啟用，爭取設站的市議員吳敏濟特邀交通局舉行說明會。吳敏濟開心地表示，濱海樂園站讓遊客騎單車輕旅行，大安國中站能嘉惠師生與社區民眾，兩站將串連其他站，縮短城鄉差距，促進觀光發展。

當地的福住社區總幹事易錦明表示，感謝吳敏濟議員爭取iBike，站點就在658公車站旁，遊客能輕鬆騎車到濱海自行車道、龜殼生態公園等，沙雕音樂季時也更能幫助遊客往返。

大安國中校長國立民表示，吳敏濟議員持續在關心學生權益，iBike讓學生上下學多了新選擇，家長能帶小孩微旅行，老師也可帶學生做戶外教學，偏鄉的小孩終於有機會體驗進步城市的交通工具。

交通局交通工程科股長曹雅博表示，市府自去年底推動iBike倍增計畫，今天啟用「大安濱海樂園」及「大安國中」站，各有15個車位，均採YouBike2.0系統。總計甲安埔地區站點來到23站，包含大甲17站、大安4站、外埔2站。後續站點也將加速施作，隨著 YouBike2.0的啟動，台中市很快會達到1329站。

YouBike2.0採車上機設計，可透過「電子票證」或「手機掃碼」借車。座椅改良成按壓式，高度調整更容易。停車柱則用太陽能發電，免挖管接電讓佈點更彈性，達到廣而密的效果。

吳敏濟表示，2013年就提案爭取台中市設立公共自行車，目的是為公共運輸系統完成最初及最後一哩路，並讓旅遊與上班上課更為方便。之前陸續在甲安埔爭設16個站點，今年也邀集交通局會勘多處學校與景點，除了此次啟用的兩站，還有忘憂谷、日南社區活動中心停車場、文武公園、東安休閒公園、龜殼生態公園、日南國小、幸福公園等。

吳敏濟感謝市府積極設置iBike站點，尤其現在的系統是YouBike2.0，佈點更快速方便，希望除了今天啟用的兩個站點外，後續的站點能盡快完成，讓公共自行車也能融入甲安埔居民的生活，提高周轉率達成節能減碳，並促進甲安埔的繁榮與觀光發展。