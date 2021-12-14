苗栗市水源活動中心設有戶外親子活動區，才剛啟用就吸引家長帶領幼兒前來使用。（謝明俊攝）

彭香齡、彭賜灯院士同學唐煥崑、傅學桂等一同參加水源里活動中啟用。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮及苗栗市長邱鎮軍等共同主持水源里活動中心啟用。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮及苗栗市長邱鎮軍等共同啟用水源里活動中心門牌。（謝明俊攝）

苗栗市水源里活動中心過去長期向台糖租用舊國防部副食供應站址，在地方耆老請命並主動捐贈建造費用1千萬元下，加上苗栗市公所籌資6千萬元來新建水源里活動中心，縣長徐耀昌14日主持啟用，盛讚這是全苗栗縣最漂亮的活動中心，期望未來成為里民最重要的生活據點。

新完工啟用的水源里活動中心，分為水源活動中心以及日照中心、親子館等2大區域，基地總面積近千坪，活動中心約有114坪，日照中心约108坪、親子館為82坪，另外，戶外還設有親子同樂設施，可提供里內老幼優質的共同生活空間。

水源里活動中心自2005年起，以每年18萬元租金，向台糖租用前國防部副食供應站舊址，充當活動中心。因地方耆老以活動中心建物老舊，因而提議改建，2014年，苗栗縣政府重畫袍澤新村周邊地區，將新建中心納入規畫。並於次年將拆除重建計畫納入苗栗市公所計畫中。

在美國榮獲國家科學院院士的苗栗子彭賜灯，及胞妹彭香齡一直關心活動中心新建，主動要求捐助1千萬元，加上市公所自籌6千萬元，於2018年動工興建，於今年7月完工後，14日舉行啟用典禮。

啟用典禮，除了由縣長徐耀昌、立委徐志榮等到場主持外，並特別邀請彭香齡、彭賜灯院士同學唐煥崑、傅學桂等一同到場見證，彭賜灯並特別錄製影片隔海恭賀。

徐耀昌指出，水源里活動中心新建工程，從他擔任立委起就積極在推動，也協助同意撥用周邊土地，期許新的活動中心能滿足當地老幼活動需求。苗栗市長邱鎮軍致詞時，特別感謝彭賜灯的善心捐助，以及支持本工程的各界人士、民意代表們，使得水源里居民的美夢成真。