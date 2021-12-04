為杜絕改裝車輛製造噪音擾人安眠、危害用路人安全，北市警南港分局聯手環保局及監理所，3日晚間在南港區忠孝東路與東新街周邊執行噪音、改裝車輛暨酒後駕車聯合稽查，總共攔檢30輛機車，經實施檢測，查獲一輛機車噪音不合格，除立即開立罰單外，並強制車主依期限到案重新審驗，落實「馬上測、立即罰、依限改善」目的。

北市警南港分局聯手環保局及監理所，執行噪音、改裝車輛暨酒後駕車聯合稽查。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方表示，依「噪音管制法」第28條規定，經檢驗不符合管制標準者，可處車輛所有人或使用人1800元以上3600元以下罰鍰，並通知限期改善；另同時可能觸犯「道路交通管理處罰條例」第16條規定，汽車除頭燈外之燈光、雨刮、喇叭、照後鏡、排氣管、消音器設備不全或損壞不予修復，或擅自增、減、變更原有規格致影響行車安全，可處所有人900元以上1800元以下罰鍰；汽車拆除消音器，或以其他方式造成噪音，可處6000元以上24000元以下罰鍰。

警方將持續配合環保局及監理所不定期、不定點利用夜間時段鎖定非法改裝、噪音擾人的車輛，主動攔查檢驗，進行現場噪音檢測外，若於常規勤務中遇有疑似改裝噪音車輛，並將蒐集事證至環保署噪音車檢舉網站通報，由環保單位進行檢驗開罰。