四大公投將於12月18日投票，與公職選舉規定不同，公投投票日當天仍可宣傳或公布民調。中選會副主委陳朝建今天表示，投票日當天可以從事宣傳活動，但仍要遵守相關規定，為維護投票秩序與權利，政黨或任何人若在當天於投票所30公尺外，以擴音器宣傳公投或製造噪音，且聲音已達妨害或擾亂投票者，仍然可能會觸法。

陳朝建說，公投法第42條規定，在投票所四周30公尺內喧擾、干擾或勸誘他人投票或不投票，經制止後仍繼續為之者，處1年以下有期徒刑、拘役或科新台幣15000元以下罰金。不過，政黨或任何人如果在投票當天，在投票所30公尺外，以擴音器宣傳公投或製造噪音，藉由聲音的穿透行為，已達妨害或擾亂投票者，恐仍觸法，選監檢警人員將依法處理。

另外，陳朝建表示，今年公投因疫情延後至12月18日投票，但公投投票權人年齡資格仍然是以法定公投日為基準，也就是今年8月28日前一天已滿18歲以上者為限。

至於四大公投投票權人人數與通過門檻，陳朝建表示，日前經各地戶政事務所初步統計，總數為1988萬2378人，至於最終確定人數將於14日依法公告，中選會17日也會舉辦記者會完整說明。